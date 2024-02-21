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"Бавария" анонсировала отставку Тухеля: есть важный нюанс

Мюнхен, Среда 21 февраля 2024 11:59
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"Бавария" анонсировала отставку Тухеля: есть важный нюанс Фото: Томас Тухель станет безработным летом (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорцив

Руководство мюнхенской "Баварии" решило завершить сотрудничество с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

50-летний специалист покинет ряды немецкого гранда после нынешнего сезона. Он возглавил "ротен" весной прошлого года.

"Мы договорились, что прекратим сотрудничество по завершению сезона. К тому времени мы с тренерским штабом, конечно, продолжим делать все возможное, чтобы добиться максимального успеха", – заявил Тухель.

Тренер в марте 2023-го подписал контракт на два полных сезона с "Баварией". Впрочем, согласился расторгнуть договор после первого на переговорах с гендиректором мюнхенцев Яно-Кристианом Дрезеном. Прошлый сезон Тухель завершил с чемпионским титулом.

На старте кампании 2023/24 "Бавария" проиграла Суперкубок Германии РБ "Лейпциг". В рамках Бундеслиги мюнхенцы уже отстали на 8 очков от леверкузенского "Байера". На прошлой неделе "Бавария" потерпела сенсационное поражение от "Лацио" в Лиге чемпионов.

К слову, накануне "Интер" минимально одолел "Атлетико" с голом Арнаутовича.

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