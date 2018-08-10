В Баварии вспыхнул пожар в горах

Огонь распространился на площади около 150 тыс. квадратных метров

В Верхней Баварии уже второй день продолжается пожар в горах. Об этом сообщает DPA.

Как отмечает издание, пожарные возобновили свои усилия в 8 часов 30 минут утра в пятницу. Огонь распространился на площади около 150 тыс. квадратных метров.

Поскольку склоны в местности крутые, а ветер непредсказуемый, пожарные могут тушить огонь только с воздуха, используя вертолеты и контейнеры для воды.

Власти города Розенгайм объявили чрезвычайное положение в четверг, когда около 200 пожарных отправили бороться с пламенем на склоне возле горы Шварценберг.

Фото: пожар в Баварии в горах

Туристические тропы на Шварценберг эвакуированы. Облака дыма над горами видны за много километров.

Напомним, что возле аэропорта Болоньи произошел взрыв. В результате взрыва у аэропорта погиб человек, еще 84 пострадали.

Также, раннее сообщалось, что 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. В результате количество жертв в результате пожаров достигло 91 человека.