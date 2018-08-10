У Баварії спалахнула пожежа у горах

Вогонь поширився на площі близько 150 тис. квадратних метрів

У Верхній Баварії вже другий день триває пожежа у горах. Про це повідомляє DPA.

Як зазначає видання, вогнеборці відновили свої зусилля о 8 годині 30 хвилин ранку в п'ятницю. Вогонь поширився на площі близько 150 тис. квадратних метрів.

Оскільки схили у місцевості круті, а вітер непередбачуваний, пожежники можуть гасити вогонь тільки з повітря, використовуючи вертольоти і контейнери для води.

Влада міста Розенгайм оголосила надзвичайний стан у четвер, коли близько 200 пожежників відправили боротися з полум'ям на схилі поблизу гори Шварценберг.

Фото: пожежа у Баварії в горах

Туристичні стежки на Шварценберг евакуйовані. Хмари диму над горами видно за багато кілометрів.

Нагадаємо, що біля аеропорту Болоньї стався вибух. В результаті вибуху біля аеропорту загинула людина, ще 84 постраждали.

Також 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. У результаті кількість жертв внаслідок пожеж сягнула 91 особи.