В Баварии подходит к концу саммит G7. Шольц сделал заявление по Украине

В частности, лидеры G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть и предоставить продовольственную помощь на миллиарды долларов, чтобы предотвратить голод, вызванный войной в Украине.

По словам Шольца, семь ведущих экономик мира вместе поддерживают Украину и страны G7 повысят цену войны для России.

"Мы поддерживаем страну (Украину, - ред.) в ее защите и предлагаем ей перспективу на будущее", - сказал Шольц.

Ожидается, что тема войны России против Украины также будет доминировать на саммите НАТО в Мадриде, куда из Германии прибудет большинство лидеров G7.