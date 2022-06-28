В Баварии подходит к концу саммит G7. Шольц сделал заявление по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время заключительных заявлений на полях G7 заявил, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла". Канцлер ФРГ также отметил, что весь мир ждет неопределенность из-за событий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В частности, лидеры G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть и предоставить продовольственную помощь на миллиарды долларов, чтобы предотвратить голод, вызванный войной в Украине.
По словам Шольца, семь ведущих экономик мира вместе поддерживают Украину и страны G7 повысят цену войны для России.
"Мы поддерживаем страну (Украину, - ред.) в ее защите и предлагаем ей перспективу на будущее", - сказал Шольц.
Ожидается, что тема войны России против Украины также будет доминировать на саммите НАТО в Мадриде, куда из Германии прибудет большинство лидеров G7.
Как сообщалось, в воскресенье, 26 июня, в замке Эльмау в Германии стартовал трехдневный саммит стран G7. Одной из главных тем переговоров станет Украина и война, развязанная Россией. Подробнее о главных заявлениях лидеров "Большой семерки" - в материале РБК-Украина.
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