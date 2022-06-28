У Баварії добігає кінця саміт G7. Шольц зробив заяву щодо України

Зокрема, лідери G7 домовилися встановити межу цін на російську нафту і надати продовольчу допомогу на мільярди доларів, щоб запобігти голоду, викликаному війною в Україні.

За словами Шольца, сім провідних економік світу разом підтримують Україну та країни G7 підвищать ціну війни для Росії.

"Ми підтримуємо країну (Україну, - ред.) у її захисті та пропонуємо їй перспективу на майбутнє", - сказав Шольц.

Очікується, що тема війни Росії проти України також домінуватиме на саміті НАТО в Мадриді, куди з Німеччини прибуде більшість лідерів G7.