RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Баварії добігає кінця саміт G7. Шольц зробив заяву щодо України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Немецький канцлер Олаф Шольц під час заключних заяв на полях G7 заявив, що для відновлення України потрібен новий "план Маршалла". Канцлер ФРГ також зазначив, що весь світ має невизначеність через події в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, лідери G7 домовилися встановити межу цін на російську нафту і надати продовольчу допомогу на мільярди доларів, щоб запобігти голоду, викликаному війною в Україні.

За словами Шольца, сім провідних економік світу разом підтримують Україну та країни G7 підвищать ціну війни для Росії.

"Ми підтримуємо країну (Україну, - ред.) у її захисті та пропонуємо їй перспективу на майбутнє", - сказав Шольц.

Очікується, що тема війни Росії проти України також домінуватиме на саміті НАТО в Мадриді, куди з Німеччини прибуде більшість лідерів G7.

Як повідомлялося, у неділю, 26 червня, у замку Ельмау в Німеччині стартував триденний саміт країн G7. Однією з головних тем переговорів стане Україна та війна, розв'язана Росією. Докладніше про головні заяви лідерів "Великої сімки" - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7