Бауер про НАТО в Україні: нема ані військ, ані планів їх направляти

"Я повторю слова генсека НАТО - в Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних ЗС НАТО в Європі. І таких планів немає на майбутнє. Якщо коротко. Інша річ, яку важливо зазначити, якщо окрема держава хоче відправити війська в Україну, то це може мати наслідки для всіх нас через 5-ту статтю НАТО", - сказав він.

За його словами, ті держави НАТО, які мають такі наміри, повинні спочатку проконсультуватися з усіма іншими партнерами. Також у цьому у цьому питання необхідно дійти спільного рішення.

"Але навряд чи це станеться. Відтак нема ані військ в Україні, ані планів направляти війська в Україну під командуванням НАТО", - заявив Бауер.

Ідея Макрона про відправлення військ

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусії серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправку військ для участі у бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Більшість країн не підтримали позицію Макрона. На додаток, як пишуть західні ЗМІ, неочікувана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявляв, що в Україні перебувають іноземні військові з великих країн, попри заяви західних політиків.

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