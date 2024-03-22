Бауэр о НАТО в Украине: нет ни войск, ни планов их направлять

В Украине нет военных НАТО, а те страны, которые хотят их отправить, должны прийти к общему решению с Альянсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра в эфире национального телемарафона.
"Я повторю слова генсека НАТО – в Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных ВС НАТО в Европе. И таких планов нет на будущее. Если коротко. Другое дело, которое важно отметить, если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, то это может иметь последствия для всех нас из-за 5-й статьи НАТО", - сказал он.
По его словам, те государства НАТО, которые имеют такие намерения, должны сначала проконсультироваться со всеми другими партнерами. Также в этом вопросе необходимо прийти к общему решению.
"Но вряд ли это произойдет. Следовательно, нет ни войск в Украине, ни планов направлять войска в Украину под командованием НАТО", - заявил Бауэр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.
Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.
Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Вдобавок, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что в Украине находятся иностранные военные из крупных стран, несмотря на заявления западных политиков.
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