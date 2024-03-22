Бауэр о НАТО в Украине: нет ни войск, ни планов их направлять

"Я повторю слова генсека НАТО – в Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных ВС НАТО в Европе. И таких планов нет на будущее. Если коротко. Другое дело, которое важно отметить, если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, то это может иметь последствия для всех нас из-за 5-й статьи НАТО", - сказал он.

По его словам, те государства НАТО, которые имеют такие намерения, должны сначала проконсультироваться со всеми другими партнерами. Также в этом вопросе необходимо прийти к общему решению.

"Но вряд ли это произойдет. Следовательно, нет ни войск в Украине, ни планов направлять войска в Украину под командованием НАТО", - заявил Бауэр.

Идея Макрона об отправке войск

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Вдобавок, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что в Украине находятся иностранные военные из крупных стран, несмотря на заявления западных политиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.