Батько Ф'юрі влаштував сутичку з командою Усика: криваве відео

Оточення українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі зійшлися в штовханині перед прийдешнім поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Команди обох боксерів розпочали підігрівати інтерес до поєдинку. Вони зійшлися в словесній суперечці, що переросла в невелику сутичку. Як наслідок, батько "Циганського Короля" Джон Ф'юрі розбив лоб у конфлікті з наразі невідомих причин.

Згодом на бійку відреагував брат Ф'юрі – Шон. Він назвав представників команди Усика "тупими виродками". Натомість більшість оглядачів зійшлися на думці про заздалегідь підготовлений епізод шоу перед битвою чемпіонів.

Оновлення від 18:10. Усик давав інтерв'ю, коли до нього наблизилася команда Ф'юрі зі спробою зірвати запис. Команди обох боксерів почали скандувати їхні прізвища, а потім розпочалася штовханина. Ф'юрі-старший згодом попросив вибачення за свою поведінку.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

9 травня Усик оголосив про завершення тренувального табору перед поєдинком. Українець набирав оптимальні кондиції та спарингував зі схожими на британця боксерами в Іспанії. Наступного дня чемпіон із командою вилетів на Близький Схід.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Щоправда, переможець вже не буде абсолютним чемпіоном, оскільки IBF віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та Дюбуа.

Наприкінці квітня об'єднавчий поєдинок отримав транслятора в Україні. Права на показ битви чемпіонів отримала платформа MEGOGO. Перегляд бою Усика проти Ф'юрі буде платним.