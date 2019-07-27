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В "Батькивщине" заявили, что выборы в 17-м округе в Винницкой области сфальсифицированы

Новости » Выборы 2019    27.07.2019 - 21:28
В "Батькивщине" заявили, что выборы в 17-м округе в Винницкой области сфальсифицированы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Батькивщине" заявили, что победитель на округе прибегал к подкупу избирателей

Партия "Батькивщина" требует от Центральной избирательной комиссии признать недействительными и отменить результаты выборов на одномандатном избирательном округе №17 (Винницкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Представителями кандидата от "Батькивщины" Андрея Красницкого во время агитационной кампании и непосредственно в день голосования зафиксирован целый ряд нарушений и злоупотреблений, с помощью которых результаты выборов были сфальсифицированы в пользу кандидата-самовыдвиженца, действующего народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Кучера", - говорится в заявлении.

В политсиле заявили, что во время агитации кандидат Кучер "активно прибегал к непрямому подкупу избирателей, раздавая людям разнообразную материальную помощь - от пищевых наборов и алкоголя до медицинских препаратов и очков".

"Не обошлось и без использования административного ресурса. Голосовать за Николая Кучера избирателей заставляли (финансово поощренные им) главы сельсоветов, почтальоны и социальные работники. В то же время представители штаба Кучера и сам кандидат не раз применяли физическое насилие в отношении политических оппонентов - соответствующие заявления с доказательствами и показаниями свидетелей поданы полиции и в суд", - заявили в "Батькивщине".

Кроме того, в "Батькивщине" отметили, что правоохранители должны привлечь к ответственности всех причастных к нарушениям.

"Есть и факты прямого подкупа избирателей непосредственно на участках. За один голос в поддержку Николая Кучера давали до 1500 гривен. По 20 000 гривен получили члены и председатели УИК. Махинации с подсчетом бюллетеней членами Окружной избирательной комиссии, которые не реагировали на жалобы со стороны официальных наблюдателей, стали последней составляющей в цепочке фальсификаций, призванных обеспечить депутатство кандидата Кучера. Учитывая все вышесказанное, партия "Батькивщина" считает, что выборы в одномандатном избирательном округе №17 были сфальсифицированы и должны быть признаны недействительными. А правоохранители должны установить и привлечь к ответственности всех причастных к нарушению закона", - говорится в сообщении.

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