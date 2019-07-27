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У "Батьківщині" заявили, що вибори в 17-му окрузі у Вінницькій області сфальсифіковано

Новини » Вибори 2019    27.07.2019 - 21:28
У "Батьківщині" заявили, що вибори в 17-му окрузі у Вінницькій області сфальсифіковано
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У "Батьківщині" заявили, що переможець на окрузі вдавався до підкупу виборців

Партія "Батьківщина" вимагає від Центральної виборчої комісії визнати недійсними та скасувати результати виборів на одномандатному виборчому окрузі №17 (Вінницька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

"Представниками кандидата від "Батьківщини" Андрія Красніцького під час агітаційної кампанії та безпосередньо у день голосування зафіксовано цілу низку порушень та зловживань, за допомогою яких результати виборів було сфальсифіковано на користь кандидата-самовисуванця, чинного народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Кучера", - йдеться у заяві.

В політсилі заявили, що під час агітації кандидат Кучер "активно вдавався до непрямого підкупу виборців, роздаючи людям різноманітну матеріальну допомогу - від харчових наборів та алкоголю до медичних препаратів та окулярів".

"Не обійшлося і без використання адміністративного ресурсу. Голосувати за Миколу Кучера виборців змушували (фінансово заохочені ним) голови сільрад, поштарі та соціальні працівники. Водночас представники штабу Кучера та сам кандидат не раз застосовували фізичне насильство щодо політичних опонентів - відповідні заяви із доказами та показами свідків подано до поліції і суду", - заявили у "Батьківщині".

Крім того, у "Батьківщині" зазначили, що правоохоронці мають притягнути до відповідальності усіх причетних до порушень.

"Наявні і факти прямого підкупу виборців безпосередньо на дільницях. За один голос на підтримку Миколи Кучера давали до 1500 гривень. По 20 000 гривень отримали члени та голови ДВК. Махінації із підрахунком бюлетенів членами Окружної виборчої комісії, які не реагували на скарги з боку офіційних спостерігачів, стали останньою складовою у ланцюжку фальсифікацій, покликаних забезпечити депутатство кандидата Кучера. Враховуючи все вищезазначене, партія "Батьківщина" вважає, що вибори в одномандатному виборчому окрузі №17 були сфальсифіковані і мають бути визнані недійсними. А правоохоронці мусять встановити і притягнути до відповідальності усіх причетних до порушення закону", - йдеться у повідомленні.

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