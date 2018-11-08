В "Батькивщине" заявили, что власть пытается сорвать выборы в 34-х ОТО

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" требует не вмешиваться в деятельность судов, ЦИК, и не пытаться сорвать избирательный процесс

В "Батькивщине" заявили, что президент Украины Петр Порошенко "руками подконтрольных ему депутатов, судей и членов ЦИК пытается заблокировать проведение назначенных на 23 декабря выборов в 34-х объединенных территориальных общинах по всей стране". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, 2 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева "вынес незаконное решение" по представлению близкого к Банковой депутата Артема Витка. В соответствии с нем были приостановлены действия решений местных советов о добровольном объединении в территориальные общины.

"Несмотря на то, что решение Админсуда не обязывало ЦИК совершать какие-либо действия, Центральная избирательная комиссия на своем заседании вдруг решила направить документ в избирательные комиссии на местах, Госказначейство и областные государственные администрации. Этим ЦИК фактически сделала попытку заблокировать проведение выборов в 34 ОТО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько дней назад комиссия отменила выборы еще в 4 общинах. Этим решением, как отметили в "Батькивщине", по мнению представителей организации "Опора", ЦИК создала прецедент отмены уже назначенных первых и дополнительных местных выборов. А это противоречит действующему законодательству, подзаконным актам, решению КСУ и судебной практике.

"Партия "Батькивщина" считает, что решение ЦИК - сформированной с нарушениями закона и полностью подконтрольной президенту - является ничем иным, как попыткой властей заблокировать выборы в общинах, где поражение представителей БПП будет самым позорным и очевидным для всех. Понимая, какой будет оценка людьми результатов так называемых "реформ", которые проводила команда Петра Порошенко, особенно в части повышения цен на газ, власть нагло прибегает к использованию административного ресурса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "Батькивщина" требует от президента не вмешиваться в деятельность судов, ЦИК, и не пытаться сорвать избирательный процесс.

"Лучшее, что может сделать глава государства, которому осталось быть при власти 5 месяцев - это не пополнять список злоупотреблений, за которые безусловно придется отвечать", - говорится в заявлении.