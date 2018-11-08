У "Батьківщині" заявили, що влада намагається зірвати вибори в 34-х ОТГ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" вимагає не втручатися в діяльність судів, ЦВК, і не намагатися зірвати виборчий процес

У "Батьківщині" заявили, що президент України Петро Порошенко "руками підконтрольних йому депутатів, суддів та членів ЦВК намагається заблокувати проведення призначених на 23 грудня виборів у 34-х об’єднаних територіальних громадах по всій країні". Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, 2 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва "виніс незаконну ухвалу" за поданням близького до Банкової депутата Артема Вітка. Відповідно до неї було призупинено дії рішень місцевих рад про добровільне об’єднання у територіальні громади.

"Незважаючи на те, що рішення Адмінсуду не зобов’язувало ЦВК вчиняти будь-які дії, Центральна виборча комісія на своєму засіданні раптом вирішила скерувати документ до виборчих комісії на місцях, Держказначейства та обласних держаних адміністрацій. Цим ЦВК фактично зробила спробу заблокувати проведення виборів в 34 ОТГ.", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кілька днів тому комісія скасувала вибори ще у 4 громадах. Цим рішенням, як зазначили у "Батьківщині", на думку представників організації "Опора", ЦВК створила прецедент скасування вже призначених перших та додаткових місцевих виборів. А це суперечить чинному законодавству, підзаконним актам, рішенню КСУ та судовій практиці.

"Партія "Батьківщина" вважає, що рішення ЦВК - сформованої із порушеннями закону та цілковито підконтрольної президенту - є нічим іншим, як спробою влади заблокувати вибори в громадах, де поразка представників БПП буде найганебнішою і очевидною для всіх. Розуміючи, якою буде оцінка людьми результатів так званих "реформ", що проводила команда Петра Порошенка, надто в частині підвищення цін на газ, влада нахабно вдається до використання адміністративного ресурсу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що "Батьківщина" вимагає від президента не втручатися в діяльність судів, ЦВК, і не намагатися зірвати виборчий процес.

"Найкраще, що може зробити глава держави, якому залишилося бути при владі 5 місяців, - це не поповнювати список зловживань, за які безумовно доведеться відповідати", - йдеться у заяві.