В "Батькивщине" заявили, что в Украине продолжаются массовые акции против повышения тарифов на газ

Фото: акция протеста в Чернигове (ba.org.ua)

"Батькивщина" ожидает от Парубия решения о созыве внеочередной сессии парламента для принятия постановления Тимошенко о моратории на повышение цен на газ

Инициированные "Батькивщиной" акции протеста против повышения цены на газ для населения продолжаются во всех регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, десятки тысяч людей требуют от президента Петра Порошенко отменить "антинародное решение", в результате которого тарифы на тепло увеличатся на 23,5% уже с ноября.

Сообщается, что наиболее активными оказались Полтавская, Черниговская, Днепропетровская, Сумская и Херсонская области.

Также сообщается, что обращение к главе государства с "требованием отменить его решения о повышении тарифов" на внеочередных сессиях приняли уже полсотни местных советов по всей Украине. В "Батькивщине" также добавили, что до принятия соответствующих решений готовы и определились с датой сессии 152 совета, и еще 287 советов завершают сбор подписей для проведения сессии.

Кроме того, "Батькивщина" ждет от председателя Верховной рады Андрея Парубия решения о созыве внеочередной сессии парламента для принятия постановления лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о моратории на повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию, тепло и горячую воду.

Сообщается, что во время митинга на Банковой 24 октября Тимошенко обвинила президента Порошенко в "издевательстве над людьми". Тимошенко и народные депутаты передали в Администрацию президента обращение с требованием отменить "преступное решение" о повышении цены на газ. Тимошенко также подчеркнула, что новая власть снизит цену на газ для людей как минимум вдвое за считанные недели. А все причастные к принятию решения о повышении тарифов будут привлечены к ответственности.