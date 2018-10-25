В "Батьківщині" заявили, що в Україні тривають масові акції проти підвищення тарифів на газ

Фото: акція протесту в Чернігові (ba.org.ua)

"Батьківщина" очікує від Парубія рішення про скликання позачергової сесії парламенту для ухвалення постанови Тимошенко про мораторій на підвищення цін на газ

Ініційовані "Батьківщиною" акції протесту проти підвищення ціни на газ для населення тривають в усіх регіонах України. Про це повідомляє прес-служба партії.

Як зазначається, десятки тисяч людей вимагають від президента Петра Порошенка скасувати "антинародне рішення", внаслідок якого тарифи на тепло збільшаться на 23,5% вже з листопада.

Повідомляється, що найбільш активними виявились Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровська, Сумська та Херсонська області.

Також повідомляється, що звернення до глави держави з "вимогою скасувати його рішення про підвищення тарифів" на позачергових сесіях ухвалили вже півсотні місцевих рад по всій Україні. У "Батьківщині" також додали, що до ухвалення відповідних рішень готові і визначались з датою сесії 152 ради, і ще 287 ради завершують збір підписів для проведення сесії.

Крім того, "Батьківщина" очікує від голови Верховної ради Андрія Парубія рішення про скликання позачергової сесії парламенту для ухвалення постанови лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про мораторій на підвищення цін на газ, тарифів на електроенергію, тепло і гарячу воду.

Повідомляється, що під час мітингу на Банковій 24 жовтня Тимошенко звинуватила президента Порошенка у "знущанні над людьми". Тимошенко та народні депутати передали до Адміністрації президента звернення з вимогою скасувати "злочинне рішення" про підвищення ціни на газ. Тимошенко також наголосила, що нова влада зменшить ціну на газ для людей щонайменше вдвічі за лічені тижні. А всі причетні до ухвалення рішення про підвищення тарифів будуть притягнуті до відповідальності.