В "Батькивщине" заявили о политических репрессиях в Черкасской области

Фото: Александра Кужель (из открытых источников)

Вскоре должны быть вручены подозрения представителям "Батькивщины"

Силовые структуры и местные чиновники в Черкасской области устраивают политические репрессии против оппозиции. Об этом сегодня в парламенте во время часа вопросов к правительству заявила народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель, сообщает РБК-Украина.

Она подчеркнула, что по имеющейся информации, вскоре должны быть вручены подозрения представителям "Батькивщины". В частности, руководителю областного избирательного штаба "Батькивщины" Юрию Тренкину, председателю городской парторганизации Романа Дисканту и первому заместителю председателя областной парторганизации Михаилу Мушиеко, председателю областной "Батькивщины молодой" Евгению Щербине и другим представителям партии.

"Главы районных администраций запрещают встречи с народными депутатами, не дают помещения, запугивают учителей, всех, кто работают на государственных должностях", – заявила Кужель.

Со своей стороны, заместитель председателя фракции Сергей Соболев подчеркнул: действующая власть в очередной раз подтвердила, что она не может честно бороться, а потому "не гнушается грязными технологиями, использует силовые структуры для запугивания оппонентов".

"Хотелось, чтобы соревнования на этих выборах и на следующих президентских и парламентских были соревнованием идей, идеологий, команд. А не соревнованием, кто на кого сколько откроет уголовных производств", – отметил представитель "Батькивщины".