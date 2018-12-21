У "Батьківщині" заявили про політичні репресії у Черкаській області

Фото: Олександра Кужель (з відкритих джерел)

Невдовзі мають бути вручені підозри представникам "Батьківщини"

Силові структури та місцеві чиновники у Черкаській області влаштовують політичні репресії проти опозиції. Про це сьогодні у парламенті під час години запитань до уряду заявила народний депутат від "Батьківщини" Олександра Кужель, повідомляє РБК-Україна.

Вона наголосила, що за наявною інформацією, невдовзі мають бути вручені підозри представникам "Батьківщини". Зокрема, керівнику обласного виборчого штабу "Батьківщини" Юрію Тренкіну, голові міської парторганізації Роману Дісканту та першому заступнику голови обласної парторганізації Михайлу Мушієку, голові обласної "Батьківщини молодої" Євгену Щербині та іншим представникам партії.

"Голови районних адміністрацій забороняють зустрічі з народними депутатами, не дають приміщення, залякують вчителів, усіх, хто працюють на державних посадах", – заявила Кужель.

Зі свого боку, заступник голови фракції Сергій Соболєв наголосив: чинна влада вкотре підтвердила, що вона неспроможна чесно боротися, а тому "не гребує брудними технологіями, використовує силові структури для залякування опонентів".

"Хотілося, щоб змагання на цих виборах і на наступних президентських та парламентських були змаганням ідей, ідеологій, команд. А не змаганням, хто на кого скільки відкриє кримінальних проваджень", – зауважив представник "Батьківщини".