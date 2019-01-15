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В "Батькивщине" призвали власть отчитаться о результатах военного положения

Новости » Политика    15.01.2019 - 13:14
В "Батькивщине" призвали власть отчитаться о результатах военного положения
Фото: Андрей Кожемякин (УНИАН)

В "Батькивщине" требуют сообщить, есть ли подвижки в деле освобождения пленных

"Батькивщина" призывает власть публично обнародовать отчет о том, что удалось сделать во время военного положения, которое действовало в конце прошлого года в отдельных областях Украины и завершилось 26 декабря. Об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов народный депутат от "Батькивщины", председатель комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы хотели бы получить отчет о том, что было сделано во время военного положения, какие угрозы существовали и какие были преодолены. Произошли ли подвижки в деле освобождения наших пленных, захват которых, собственно, и стал одним из главных поводов для введения военного положения? Уменьшилась ли численность российских войск на наших границах, о которой говорил 1,5 месяца назад действующий президент?", – подчеркнул политик.

По убеждению представителя "Батькивщины", предоставление в Раде такого отчета со стороны президента, который инициировал введение военного положения, – "это уважение к украинскому парламентаризму".

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Новости Украины БатькивщинаАндрей Кожемякинвоенное положение
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