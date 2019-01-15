ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У "Батьківщині" закликали владу відзвітувати про результати воєнного стану

Новини » Політика    15.01.2019 - 13:14
У "Батьківщині" закликали владу відзвітувати про результати воєнного стану
Фото: Андрій Кожем’якін (УНІАН)

У "Батьківщині" вимагають повідомити, чи відбулись зрушення у справі звільнення полонених

"Батьківщина" закликає владу публічно оприлюднити звіт про те, що вдалося зробити під час воєнного стану, який діяв наприкінці минулого року в окремих областях України і завершився 26 грудня. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів народний депутат від "Батьківщини", голова комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Ми хотіли б отримати звіт про те, що було зроблено під час воєнного стану, які загрози існували і які були подолані. Чи відбулися зрушення у справі звільнення наших полонених, захоплення яких, власне, і стало одним з головних приводів для запровадження воєнного стану? Чи зменшилася чисельність російських військ на наших кордонах, про яку казав 1,5 місяці тому чинний президент?", – наголосив політик.

На переконання представника "Батьківщини", надання у Раді такого звіту з боку президента, який ініціював запровадження воєнного стану,  – "це повага до українського парламентаризму".

Тимошенко: Томос і митрополія Константинополя - крок на шляху створення ПЦУ Тимошенко назвала одне з завдань нового президента
Новини України БатьківщинаАндрей Кожемякинвоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся