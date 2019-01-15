У "Батьківщині" закликали владу відзвітувати про результати воєнного стану

Фото: Андрій Кожем’якін (УНІАН)

У "Батьківщині" вимагають повідомити, чи відбулись зрушення у справі звільнення полонених

"Батьківщина" закликає владу публічно оприлюднити звіт про те, що вдалося зробити під час воєнного стану, який діяв наприкінці минулого року в окремих областях України і завершився 26 грудня. Про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів народний депутат від "Батьківщини", голова комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Ми хотіли б отримати звіт про те, що було зроблено під час воєнного стану, які загрози існували і які були подолані. Чи відбулися зрушення у справі звільнення наших полонених, захоплення яких, власне, і стало одним з головних приводів для запровадження воєнного стану? Чи зменшилася чисельність російських військ на наших кордонах, про яку казав 1,5 місяці тому чинний президент?", – наголосив політик.

На переконання представника "Батьківщини", надання у Раді такого звіту з боку президента, який ініціював запровадження воєнного стану, – "це повага до українського парламентаризму".