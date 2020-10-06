В "Батькивщине" назвали приоритетом восстановление программы капремонтов устаревшего жилья

Возобновление программы капитальных ремонтов устаревшего жилья - приоритет для "Батькивщины". Такая программа должна быть принята на государственном уровне.

Об этом заявил народный депутат, кандидат на должность мэра Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

"Я регистрирую соответствующие документы, однако, власть не поддерживает это, поскольку есть принятое законодательство предыдущим созывом. Например, этот дом объявлен по форме собственности - общей совместной собственностью жильцов согласно законам, которые "понапринимала" госпожа Бабак в 2015-2016 гг. То есть городская власть обязана списать эти дома с баланса коммунальных дирекций, подарить вам и сказать: "люди, владейте! Это ваше имущество". И вы должны организовывать ремонтные работы собственными силами. Это нормы действующего законодательства", - отметил политик.

Кучеренко убежден, что "беда с капитальными ремонтами" - чуть ли не самая главная проблема Киева.

"100 миллионов гривен, которые выделяются в городе на капремонты домов - не хватит. Минимум в 20 раз мы гарантируем поднять бюджет на капитальные ремонты устаревших домов в случае победы на выборах", - сказал он.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что в Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов. Вместо "хрущевок" киевляне должны получать благоустроенные квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома.