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Кучеренко: Киев нуждается в полной реновации устаревшего жилья

Киев, Пятница 25 сентября 2020 10:05
Кучеренко: Киев нуждается в полной реновации устаревшего жилья
Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов. Вместо "хрущевки" киевляне должны получать благоустроенные квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома.

Об этом заявил народный депутат, кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

По мнению Кучеренко, в вопросе гаражного кооператива: при условии его преобразования в многоэтажный гараж, за владельцем должно сохраняться право собственности.

Политик также отметил, что в 2005 году по поручению Юлии Тимошенко он летал в постсоветские столицы для изучения проекта реконструкции "хрущевок".

"Брался старый микрорайон, строился стартовый дом за средства инвестора, потом людей переселяли в благоустроенные квартиры в 1,5-2 раза больше предыдущих. Ни секунды жилища людей "не висели в воздухе". Некоторым столицам удавалось за 3 года заменить 6,5 млн квадратных метров ветхого жилья на 13 миллионов квадратных метров нового", - заявил он.

Кучеренко заверил, что при условии победы на выборах вместе с командой реализует подобный проект в Киеве. Политик считает такой подход справедливым.

"Есть жилье, которое нуждается в полной реновации. Понятно, что власть у нас отождествляется с застройщиками. Однако есть застройщики, которые не лезут в старый жилой фонд. А есть застройщики, которые раздали взятки, взяли "пятно" под застройку из ветхого жилого фонда, построили небоскреб, заработали 10 миллионов долларов, и никому от этого лучше не стало. Они деньги вывели, своих детей учиться в Англию отправили, в инфраструктуру ничего не вложили. Старые дома и сети еще больше износились. Должно быть доверие к власти, что она действительно защищает имущественные права граждан", - добавил он.

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