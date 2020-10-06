В "Батьківщині" назвали пріоритетом відновлення програми капремонтів застарілого житла

Відновлення програми капітальних ремонтів застарілого житла - пріоритет для "Батьківщини". Така програма має бути прийнята на державному рівні.

Про це заявив народний депутат, кандидат на посаду мера Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає прес-служба.

"Я реєструю відповідні документи, проте, влада не підтримує це, оскільки є прийняте законодавство попереднім скликанням. Наприклад цей будинок оголошено за формою власності - спільною сумісною власністю мешканців відповідно до законів, які "понаприймала" пані Бабак у 2015-2016 рр. Тобто міська влада зобов‘язана списати ці будинки з балансу комунальних дирекцій, подарувати вам і сказати: "люди, володійте! Це ваше майно". І ви маєте організовувати ремонтні роботи власними силами. Це норми чинного законодавства", - зазначив політик.

Кучеренко переконаний, що "біда з капітальними ремонтами" - чи не найголовніша проблема Києва.

"100 мільйонів гривень, які виділяються у місті на капремонти будинків - не вистачить. Мінімум у 20 разів ми гарантуємо підняти бюджет на капітальні ремонти застарілих будинків в разі перемоги на виборах", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що у Києві має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів. Замість "хрущовок" кияни мають отримувати облаштовані квартири у 200-500 метрах від колишнього будинку.