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В "Батькивщине" назвали открытие рынка земли "прямым преступлением" против народа

Новости » Политика    19.12.2018 - 10:30
В "Батькивщине" назвали открытие рынка земли "прямым преступлением" против народа
Фото: Сергей Евтушок (Facebook)

Евтушок назвал открытие рынка земли в Украине "прямым преступлением"

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок убежден, что открытие рынка земли в Украине является "прямым преступлением" против народа. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала ZIK, сообщает РБК-Украина.

"Открытие рынка земли – это прямое преступление против граждан Украины", – подчеркнул он.

По мнению политика, "олигархи, которые лоббируют этот вопрос в Верховной Раде, только и ждут открытия рынка земли, чтобы ее скупить за бесценок".

Евтушок убежден, свободный оборот земли может быть лишь при условии, что в нашей стране будет преодолено рейдерство, коррупция, создан земельный банк, проведена инвентаризация земель, когда права собственников будут защищены, а мелкие фермеры и личные крестьянские хозяйства получат государственную поддержку, когда будет работать малая семейная ферма.

"Только тогда можно будет говорить о продаже или аренде земли в собственность государства, а не для иностранцев", – сказал нардеп.

Он также напомнил, что "Батькивщина" настаивает на принятии законопроекта №5476, который зарегистрирован еще в 2016 году и прошел профильный комитет, и который продолжает мораторий на 5 лет.

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