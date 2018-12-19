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У "Батьківщині" назвали відкриття ринку землі "прямим злочином" проти народу

Новини » Політика    19.12.2018 - 10:30
У "Батьківщині" назвали відкриття ринку землі "прямим злочином" проти народу
Фото: Сергій Євтушок (Facebook)

Євтушок назвав відкриття ринку землі в Україні "прямим злочином"

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок переконаний, що відкриття ринку землі в Україні є "прямим злочином" проти народу. Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу ZIK, повідомляє РБК-Україна.

"Відкриття ринку землі – це прямий злочин проти громадян України", – наголосив він.

На думку політика, "олігархи, які лобіюють це питання у Верховній Раді, тільки й чекають на відкриття ринку землі, щоб за безцінь її скупити".

Євтушок переконаний, вільний обіг землі може бути лише за умови, що в нашій країні буде подолано рейдерство, корупція, створено земельний банк, проведена інвентаризація земель, коли права власників будуть захищені, а дрібні фермери та особисті селянські господарства матимуть державну підтримку, коли працюватиме мала сімейна ферма.

"Лише тоді можна буде говорити про продаж чи оренду землі у власність держави, а не для іноземців", – сказав нардеп.

Він також нагадав, що "Батьківщина" наполягає на ухваленні законопроекту №5476, який зареєстрований ще у 2016 році і пройшов профільний комітет, і який продовжує мораторій на 5 років.

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