В "Батькивщине" не исключают возможности вступления в новую коалицию

В начале этого года, когда единство монобольшинства давало сбой, в "Батькивщине" в очередной раз заговорили об идее совместной коалиции со "Слугой народа". Однако главным условием команды Тимошенко заключалась в том, что их лидеру отходит должность премьера, что шло вразрез с желанием Банковой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старый Новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти".

Как подтвердил РБК-Украина заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко, ни в какой реальный союз эти разговоры не переросли. Но по крайней мере диалог с командой власти сохраняется до сих пор.

Так, в "Батькивщине" не исключают возможности того, что могут сформировать большинство с президентской партией. Их главное условие остается неизменным - возможность привести собственную команду в Кабмин. Однако теперь в окружении Тимошенко смотрят на такую перспективу скептически.

Как сказал РБК-Украина заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько, сейчас никаких переговоров по формированию коалиции нет. Он отметил, что не видит, что в этой перспективе они могут стать реальностью.

"Возможно, если монобольшинства не будет, то будет консенсус элит в парламенте, что нужно проводить досрочные парламентские выборы. Это тоже мог бы быть вариант для того, чтобы сформировать действительно сильный парламент, а затем и правительство. Но это все гипотетически", - рассказал Крулько.

Вместе с тем, в СН также просчитывают потенциальные шаги в случае развала монобольшинства. Запасной вариант - объединение с парламентскими группами "Довира" и "За майбутнє" или же вступление их депутатов в президентскую фракцию.

В частности, этот сценарий в команде Зеленского оценивают как нежелательный, но более удобный, чем формирование коалиции Вместе с "Батькивщиной".

Один из собеседников, хорошо знакомый с ситуацией в "Родине", рассказал изданию, что у Тимошенко сейчас есть два пути.

"Первый - пойти на коалицию со "Слугой народа" в этом парламенте и довольствоваться чем-то меньшим - должностями спикера или министра. Но это может быть рискованно, из-за разных идеологических взглядов ее избиратель может этого не понять. Поэтому не исключено, что она может выбрать другой путь: не вмешиваться в этот процесс и получать свои бонусы, пока правящая партия будет идти вниз", - пояснил он.

Пока что все выглядит так, что Тимошенко склоняется ко второму варианту: в своей публичной риторике она и ее партия активно выступают за досрочные выборы Рады.

Вероятно, в следующем парламенте коалиция будет представлена не одной партией, а "Батькивщина" получит больше мандатов, чем сейчас. Тогда шансы Тимошенко занять премьерский пост в новой коалиционной конструкции будут явно выше.

Народный депутат Иван Крулько считает, что в следующем парламенте будет коалиционное большинство и оно, скорее всего, не обойдется без "Батькивщины".