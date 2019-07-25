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"Батькивщина" заявила о победе своего кандидата на округе в Донецкой области

Новости » Выборы 2019    25.07.2019 - 13:08
"Батькивщина" заявила о победе своего кандидата на округе в Донецкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Яковенко победил в одномандатном округе №52, заявили в "Батькивщине"

Кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко победил на выборах в парламент в одномандатном округе №52 (Дебальцево, Торецьк, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Согласно данным Центризбиркома, Яковенко набрал 28,96% голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий. Он обошел выдвиженца от партии "Оппозиционная платформа – По жизни", Олега Погодина, отметили в пресс-службе. 

На протяжении подсчета голосов на 52 округе шла ожесточенная борьба за результат, заявили в политсиле.

"Несмотря на то, что представитель "Батькивщины" уверенно побеждал, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в течение нескольких дней создавали беспорядок в округе, не давая ОИК принять законное решение", – сообщил председатель Донецкой областной парторганизации Александр Ярошенко.

Как известно, ранее ЦИК установила, что в мажоритарном округе №18 в Винницкой области победил выдвиженец "Батькивщины" Олег Мейдич – с результатом 30.62%.

По партийным спискам "Батькивщина" получила 8,18% голосов избирателей, опередив "Европейскую солидарность" (8,10%) и заняв третье место.

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