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"Батьківщина" заявила про перемогу свого кандидата на окрузі в Донецькій області

Новини » Вибори 2019    25.07.2019 - 13:08
"Батьківщина" заявила про перемогу свого кандидата на окрузі в Донецькій області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Яковенко переміг в одномандатному округу №52, заявили у "Батьківщині"

Кандидат від "Батьківщини" Євген Яковенко отримав перемогу на виборах до парламенту в одномандатному округу №52 (Дебальцеве, Торецьк, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби політсили.

Згідно з даними Центрвиборчкому, Євген Яковенко набрав 28,96% голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. Він обійшов висуванця від партії "Опозиційна платформа – За життя", Олега Погодіна.

Упродовж підрахунку голосів на 52 окрузі точилася запекла боротьба за результат, заявили у політсилі.

"Не зважаючи на те, що представник "Батьківщини" упевнено перемагав, представники партії "Опозиційна платформа – За життя" упродовж кількох днів чинили безлад в окрузі, не даючи ОВК прийняти законне рішення", – повідомив голова Донецької обласної парторганізації Олександр Ярошенко.

Як відомо, раніше ЦВК встановила, що у мажоритарному окрузі №18 на Вінничині переміг висуванець "Батьківщини" Олег Мейдич – з результатом 30.62%.

За партійними списками "Батьківщина" отримала 8,18% голосів виборців, випередивши "Європейську солідарність" (8,10%) і посівши третє місце.

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