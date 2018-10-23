"Батькивщина" заявила о начале движения против повышения цены на газ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала "очередным обманом" обещание президента Петра Порошенко относительно усиления субсидий

Команда "Батькивщины" начинает всеукраинское движение за отмену "решения Порошенко" о повышении цены на газ для населения. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко сегодня на пресс-конференции в Виннице, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается, Тимошенко призвала людей собраться в среду, 24 октября, возле Администрации президента, а также возле областных государственных администраций.

"Мы считаем, что сейчас надо помочь людям объединить все усилия для того, чтобы остановить эти мегаавантюрные сделки, которые сегодня проводятся по цене на газ", - заявила Тимошенко.

Тимошенко, которая последние месяцы проводит много времени в регионах, заявила, что "человеческое отчаяние на данный момент неслыханнон". Она отметила, что такого "жестокого и циничного обращения власти с людьми она не помнит за все время своего пребывания в политике".

"Люди крайне возмущены. Я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свои жилища. Они не понимают, чем платить. Во многих семьях не останется денег на еду. Люди просят действовать. Они не хотят, чтобы уничтожали их семьи", - сказала Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко назвала "очередным обманом" обещание президента Петра Порошенко относительно усиления субсидий. Как отмечается, в принятом в первом чтении проекте бюджета на 2019 год (за который "Батькивщина" не голосовала) расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены в 1,5 раза меньше, чем в этом году.

"Как можно одновременно на четверть повысить цены на газ, на тепло и на треть уменьшить расходы на субсидии, и одновременно рассказать о усилении программы на субсидии? За кого всех нас принимает этот президент? Мы будем бороться против такой политики уничтожения нации", - подчеркнула Тимошенко.

Тимошенко также подтвердила, что новая власть за считанные недели снизит стоимость газа как минимум вдвое. Она также добавила, что газа украинской добычи вполне хватит на обеспечение нужд населения по посильной цене. Также она заявила, что "никакого дефолта без повышения цены на газ не будет", как бы сегодня не пытались пугать этим сторонники президента, обосновывая его "антинародную политику".

По мнению Тимошенко, переговоры с МВФ вести нужно, но на условиях Украины и "восстанавливать баланс бюджета за счет детенизации экономики, а не за счет сокращения социальных расходов и повышения цены на газ".

"Новый президент и новое правительство не допустят ни одного дефолта. Сразу после смены власти цену на газ поставят на место - снизят минимум вдвое. Как следствие - уменьшатся минимум вдвое и тарифы на тепло. Это оставит нашу газовую отрасль полностью рентабельной", - заявила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко пообещала, что "все, кто принимал участие в этих сделках и завышал цену на газ для людей, будут отвечать по Уголовному кодексу".