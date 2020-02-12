"Батькивщина" зарегистрировала в ВР закон о предотвращении лоббизма

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине (№3059). Документ должен защитить государство от международных аферистов. Об этом заявила Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

"На основе американского закона о раскрытии лоббистской деятельности мы подготовили наш законопроект, адаптировав его к украинским реалиям. Если мы хотим знать, кто кукловодит сегодня нашими министрами, президентом, депутатами - нам нужно этот закон немедленно принимать и мы будем на этом настаивать", - сказала Тимошенко.

Председатель партии отметила, что представленный проект закона предусматривает создание единого открытого реестра лоббистов – людей, которые отстаивают интересы отдельных государств и компаний; каждый, кто взял деньги за лоббизм, особенно из-за границы, должен отчитаться, за что он их получил; лоббист обязан зарегистрироваться сам и регистрировать каждый свой контракт; чиновник получает право поинтересоваться у каждого своего посетителя, не является ли он лоббистом

"Я убеждена - если мы сможем достаточно быстро этот закон принять, это поможет нам защитить наши недра, наши предприятия, наши ресурсы и самое главное - защитить нашу украинскую землю. В стране надо наводить порядок, потому что сегодня к нам едут аферисты со всего мира, и каждый из них имеет за цель наши с вами украинские ресурсы просто присвоить и использовать в частных интересах. Поэтому наша команда будет делать все возможное, чтобы защитить страну", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, ранее партия Тимошенко заявлала о намерении предложить закон о предотвращении лоббизма, аналогичный американскому FARA с целью предотвращения влияния внешнего управления.