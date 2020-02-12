"Батьківщина" зареєструвала у ВР закон про запобігання лобізму

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді законопроект про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні (№3059). Документ має захистити державу від міжнародних аферистів. Про це заявила Тимошенко на прес-конференції в Києві, передає РБК-Україна.

"На основі американського закону про розкриття лобістської діяльності ми підготували наш законопроект, адаптувавши його до українських реалій. Якщо ми хочемо знати, хто ляльководить сьогодні нашими міністрами, президентом, депутатами - нам потрібно цей закон негайно приймати й ми будемо на цьому наполягати", - сказала Тимошенко.

Голова партії зазначила, що поданий проєкт закону передбачає створення єдиного відкритого реєстру лобістів – людей, які відстоюють інтереси окремих держав та компаній; кожен, хто взяв гроші за лобізм, особливо з-за кордону, має прозвітувати, за що він їх отримав; лобіст зобов’язаний зареєструватися сам та реєструвати кожен свій контракт; чиновник отримує право поцікавитися у кожного свого відвідувача, чи не є він лобістом.

"Я переконана - якщо ми зможемо достатньо швидко цей закон прийняти, це допоможе нам захистити наші надра, наші підприємства, наші ресурси та найголовніше - захистити нашу українську землю. В країні треба наводити порядок, бо сьогодні до нас їдуть аферисти з усього світу, і кожен з них має за мету наші з вами українські ресурси просто привласнити та використати у приватних інтересах. Тому наша команда буде робити все можливе, щоб захистити країну", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, раніше партія Тимошенко заявлала про намір запропонувати закон про запобігання лобізму, подібний до американського FARA з метою запобігання впливу зовнішнього управлення.