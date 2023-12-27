"Батьківщина" зареєструвала проект про скасування рішення ВР щодо легалізації медичного канабісу

Серед авторів проекту - Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Олексій Кучеренко, Сергій Євтушок, Георгій Немиря та Валерій Дубіль.

"Вірю, що вже наступне скликання Верховної hади скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України", - заявила Юлія Тимошенко.

Як відомо, відповідно до регламенту ВР, реєстрація такого проекту постанови означає, що голова парламенту не може передати на підпис президенту даний закон, допоки Рада не проголосує проти пропозиції "Батьківщини" про скасування рішення парламенту. Парламент планує зібратися на засідання вже в січні 2024 року.

Відповідно, розблокувати його підписання парламент зможе тільки десь в середині січня наступного року. Потім треба буде чекати на підпис президента. Враховуючи, що закон набирає чинності лише через півроку, таким чином він запрацює не раніше липня 2024-го.

Легалізація медичного канабісу

Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків.

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу.

Президент України Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

У липні Верховна рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. При цьому у проєкті до другого читання внесли низку змін, здебільшого щодо доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.

21 грудня Верховна Рада проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Підтримали це рішення 248 народних депутатів.

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