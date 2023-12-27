"Батькивщина" зарегистрировала проект об отмене решения ВР о легализации медицинского каннабиса

Среди авторов проекта - Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Алексей Кучеренко, Сергей Евтушок, Георгий Немыря и Валерий Дубиль.

"Верю, что уже следующий созыв Верховной hады отменит не только легитимизацию наркотиков, но и все другие законы против национальных интересов и принципов существования Украины", - заявила Юлия Тимошенко.

Как известно, согласно регламенту ВР, регистрация такого проекта постановления означает, что глава парламента не может передать на подпись президенту данный закон, пока Рада не проголосует против предложения "Батькивщины" об отмене решения парламента. Парламент планирует собраться на заседание в январе 2024 года.

Соответственно, разблокировать его подписание парламент сможет только где-то в середине января следующего года. Затем нужно будет ждать подписи президента. Учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, таким образом он заработает не раньше июля 2024 года.

Легализация медицинского каннабиса

Украина постепенно идет в процесс легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств.

Как сообщалось, еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Совета поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

В июле Верховная рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. При этом в проекте ко второму чтению внесли ряд изменений, в основном по доступу к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса.

21 декабря Верховная рада проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Поддержали это решение 248 народных депутатов.

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