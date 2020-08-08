"Батькивщина" выдвинула кандидатом в мэры Киева Кучеренко

Партия "Батькивщина" выдвинула народного депутата Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко объявила на совместной пресс-конференции с руководством киевской городской организации "Батькивщины" и кандидатом в мэры, передает пресс-служба партии.

"Алексей Кучеренко - единственный профессионал из всех кандидатов в мэры Киева. Он - человек, известный, прежде всего, борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. И, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батькивщины", - заявила Тимошенко.

По словам Кучеренко, у него и команды "Батькивщины" три приоритета.

Первый - это финансовый аудит Киева с перераспределением расходов в пользу киевлян.

Второй - это инфраструктурный аудит и модернизация, которая должна прекратить бесконечные аварии, прорывы теплотрасс, взрывы газа и другие коммунальные катастрофы.

Третий приоритет - это установление справедливых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Мы идем на выборы в Киеве с командой профессионалов и рассчитываем на победу. Киев как столица великой европейской державы заслуживает лучшего. И прежде всего киевляне заслуживают лучшего", - подытожил Кучеренко.

В свою очередь, председатель Киевской городской парторганизации партии Виталий Нестор, которого ранее называли кандидатом на мэра, выразил слова поддержки Алексею Кучеренко.

"Сегодня Киев и Украина потребует профессиональных управленцев как никогда раньше. Уверен, Алексей Кучеренко - самая профессиональная кандидатура на должность киевского городского головы", - сказал Нестор.

Напомним, ранее на очередной сессии Одесского городского совета 22 июля было объявлено о создании депутатской группы "Батькивщина".