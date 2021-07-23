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"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов

Автор: Наталия Гурковская

"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Такие меры, по ее убеждению, позволят существенно снизить тарифы.

"Хватит издеваться над народом! Достаточно экспериментировать со своей жадностью и непрофессионализмом. Признайте, что не способны справиться самостоятельно и прислушайтесь наконец к советам людей, которые знают, как сегодня нужно спасать страну и защищать людей", - обратилась Юлия Тимошенко к власти.

Возмущение лидера "Батькивщины" вызвало намерение властной команды вслед за увеличением стоимости газа поднять цены на электроэнергию.

"Уже с первого августа тарифы планируют повысить до 3,5 гривен за киловатт. Имею вопрос к правительству - вы там все совершенно с ума посходили, что ли? Возможно вам не сказали, но ваша задача - повышать зарплаты и пенсии, а не тарифы и цены! "Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов и немедленно принять ее законопроекты, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она призвала чиновников выполнить "хотя бы одно из своих обещаний", ведь сейчас эпоха бедности только усугубляется.

Как сообщалось, ранее благодаря "Батькивщине" бюджетный комитет изменил ежемесячную роспись, и деньги, которые по графику должны были выплачиваться учителям осенью, перевели на сейчас.

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Батькивщина