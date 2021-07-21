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Тариф на электроэнергию вырастет, скоро будет решение, - НКРЭКУ

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Киев, Среда 21 июля 2021 16:59
Тариф на электроэнергию вырастет, скоро будет решение, - НКРЭКУ Фото: тарифы на электроэнергию повысятся (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время тарифы на электроэнергию для населения повысятся. Решение Кабинета министров может быть уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Экономической правде" главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

По его словам, комиссия не может приветствовать другие сценарии, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи. Обсуждаются различные сценарии, "но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения".

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", - отметил Тарасюк.

Напомним, Кабинет министров Украины сохранил цену электроэнергии для населения до 1 августа на уровне 1,68 гривен, продлив действие специальных обязательств.

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НКРЭКУ тарифы Электроэнергия
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