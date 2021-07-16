Педагоги получат зарплаты и отпускные вовремя, - "Батькивщина"

Бюджетный комитет изменил ежемесячную роспись, и деньги, которые по графику должны были выплачиваться учителям осенью, перевели на сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от ВО "Батькивщина" Сергея Евтушка.

По его словам, депутаты политической силы Юлии Тимошенко применяли все необходимые инструменты, чтобы побудить коллег оперативно отреагировать на проблему дефицита образовательной субвенции и направить деньги учителям.

"Спасибо парламентскому комитету по вопросам бюджета, который вместе с Министерством финансов изменили ежемесячную роспись и перенесли выплаты учителям с осени на сейчас. Но остается вопрос, что вы будете делать осенью, на сколько будет увеличена субвенция, которая должна пойти в ОТГ для выплаты педагогам?" - спросил Сергей Евтушок у премьер-министра Дениса Шмыгаля во время "Часа вопросов к правительству".

Как пояснил народный депутат, проблема образовательной субвенции заключается в том, что она - дефицитная, и это не позволяет органам местного самоуправления буквально отправить в отпуск учителей с выплаченными зарплатами и отпускными.

Например, только в Сарненской ОТГ Ровенской области дефицит субвенции составляет 36 млн гривен, отметил представитель "Батькивщины".