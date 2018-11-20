"Батькивщина" требует от ВР немедленно включить в повестку дня постановление о цене на газ

Фото: Сергей Соболев (пресс-служба "Батькивщины")

Соответствующий документ №9265 уже подписали лидеры шести фракций и групп

"Батькивщина" требует от председателя Верховной рады немедленно вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения повысить цену на газ для населения. Об этом сегодня с парламентской трибуны заявил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев, передает пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, соответствующий документ (№9265), который уже подписали лидеры шести фракций и групп, до сих пор не вынесен даже на рассмотрение профильного комитета.

Политик отметил, что сейчас ситуация с отоплением во многих городах критическая и что эту проблему "пытаются переложить с больной головы на здоровую": "Обвиняют мэров городов в том, что, оказывается, непоставки газа и повышение тарифов – это их проблема. Это как минимум непорядочно и бессовестно".

"Все прекрасно знают, кто контролирует рынок газа, как приобретались президентом и его окружением лицензии на очередные месторождения газа. Все прекрасно знают, кто контролирует и фирмы–однодневки, которые сначала собирают средства с населения, а потом исчезают вместе с деньгами. А население делают виноватым в этой ситуации", – заявил парламентарий.

Представитель "Батькивщины" настаивает на том, чтобы вопросы, которые накопились из-за необоснованного повышения цены на газ и дальнейшего роста тарифов, в первую очередь ставились на рассмотрение в сессионном зале.

"Мы имеем ряд законопроектов, которые дадут возможность окончательно урегулировать этот вопрос и направить газ собственной добычи населению Украины", – подчеркнул Соболев.

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко завила, что именно пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление, подписанное лидерами 6 фракций и депутатских групп, об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введении моратория на его подорожание.