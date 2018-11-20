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"Батьківщина" вимагає від ВР негайно включити до порядку денного постанову щодо ціни на газ

Новини » Політика    20.11.2018 - 11:17
"Батьківщина" вимагає від ВР негайно включити до порядку денного постанову щодо ціни на газ
Фото: Сергій Соболєв (прес-служба "Батьківщини")

Відповідний документ №9265 вже підписали лідери шести фракцій і груп

"Батьківщина" вимагає від голови Верховної ради негайно винести на розгляд парламенту постанову про скасування рішення підвищити ціну на газ для населення. Про це сьогодні з парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції Сергій Соболєв, передає прес-служба "Батьківщини".

За його словами, відповідний документ (№9265), який вже підписали лідери шести фракцій і груп, досі не винесено навіть на розгляд профільного комітету.

Політик зазначив, що зараз ситуація з опаленням у багатьох містах критична і що цю проблему "пробують перекласти з хворої голови на здорову": "Обвинувачують мерів міст у тому, що, виявляється, непостачання газу та підвищення тарифів – це їхня проблема. Це щонайменше є непорядно і безсовісно".

"Усі чудово знають, хто контролює ринок газу, як отримувалися президентом і його оточенням ліцензії на чергові родовища газу. Усі чудово знають, хто контролює і фірми–одноденки, які спочатку збирають кошти з населення, а потім зникають разом із грошима. А населення роблять винним в цій ситуації", – заявив парламентарій.

Представник "Батьківщини" наполягає на тому, щоб питання, які накопичилися через необґрунтоване підвищення ціни на газ і подальше зростання тарифів, першочергово ставилися на розгляд у сесійній залі.

"Ми маємо низку законопроектів, які дадуть можливість остаточно врегулювати це питання і газ власного видобутку направити населенню України", – наголосив Соболєв.

Нагадаємо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко завила, що саме пропрезидентська більшість не дає винести на розгляд парламенту постанову, підписану лідерами 6 фракцій та депутатських груп, про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання.

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Новини України БатьківщинаСергій СоболєвгазТимошенко
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