"Батькивщина" требует от Верховной рады немедленного принятия двух тарифных законов

По ее словам, вместе с повышением цен на квартплату стремительно сокращаются субсидии.

"Если раньше субсидии получали семь миллионов хозяйств, то сейчас - всего два с половиной. Это значит, что у людей забрали субсидии, а тепло будет стоить в полтора раза дороже. Это не просто уничтожение украинцев, это реальное доведение их до состояния, когда они не могут кормить своих детей. И это властью игнорируется", - заявила Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться и не допустить энергетического коллапса, который скажется на жизни каждой украинской семьи.

"Наша команда требует немедленно принять подписанный всеми лидерами фракций законопроект №4680, который направляет на нужды населения газ отечественной добычи, что позволит не увеличивать, а наоборот - существенно снизить тарифы для людей. А также поддержать наш законопроект №6011 и пустить полученные от МВФ средства на увеличение субсидий и дотаций бюджетной сфере. Я прошу немедленно действовать, иначе это бьет по каждому человеку", - отметила лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко в очередной раз отметила необходимость заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.