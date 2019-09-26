"Батькивщина" требует референдум по земле и подает соответствующие законопроекты

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко обратилась с соответствующим предложением к президенту

От имени партии и фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как заявила Тимошенко в ходе пресс-конференции, для этого "Батькивщина" регистрирует в парламенте фундаментальный законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует все механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, по которым решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Она сообщила, что согласно положениям внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия".

По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам. Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров, а это 72% всей территории Украины.

"Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если этот закон будет принят в парламенте и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новейшую колонизацию Украины", - заявила Юлия Тимошенко.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластия через референдумы".

"Вопросы распродажи территории Украины иностранцам - это как раз и есть самый важный вопрос, разрешение на которое надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным крупным монопольным корпорациям?", - сказала она.

Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.

Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы "не допустить такого трагического для Украины решения".