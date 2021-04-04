"Батькивщина" призывает власть выполнить требования врачей и защитить пациентов

Партия "Батькивщина" совместно с врачами сформировала пакет предложений, необходимых для усиления системы здравоохранения и эффективной борьбы с пандемией COVID-19 , выполнение которых будет требовать от правительства и Министерства здравоохранения. Исправлять ошибки нужно как можно быстрее.

"В парламенте нам отчитываются о победных реляциях, а на самом деле в медицине ситуация чрезвычайно сложная. Мы посетили уже 5 областей, пообщались с медиками, получили от них информацию. Здесь вопрос не о том, что кого-то пролечили плохо, а кого-то хорошо - медики выкладываются по полной. Проблема в том, что сейчас очень неграмотно построенная система управления сферой здравоохранения. Медицинскую отрасль нужно поднять на высокий уровень, а для этого должно вмешаться государство", - заявила Тимошенко.

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются врачи и больные коронавирусом, по словам Тимошенко, это недоступность бесплатного тестирования, отсутствие надбавок семейным врачам, статические протоколы лечения ковида, из-за которых люди для эффективного лечения должны покупать лекарства за собственные средства, а больные, которые лечатся амбулаторно, вообще лишены какой-либо бесплатной помощи.

"Медицинские работники, которые напрямую касаются тяжело больных ковидом, такие как анестезиолог, рентгенолог, получают заработную плату 5-6 тысяч гривен на руки. Это надругательство над профессией врача! Мы все читали декларацию руководителя "Нафтогаза", у которого официальная зарплата 24 миллиона гривен в месяц. Одна его зарплата покрывает годовой дефицит Новомосковской центральной районной больницы. Так не может быть. Такие большие дисбалансы оставят Украину без полноценной отрасли здравоохранения. Я буду об этом серьезно говорить с высшим руководством государства", - добавляет политик.

Вместе с тем Тимошенко заявила, что будет инициировать решение проблем, с которыми к ней обратились медицинские работники больниц Днепропетровской области, как можно быстрее.

"Однако это все латание дыр. Без существенного изменения системы не обойтись, поэтому переход на страховую медицину - это вопрос №1. Мы подготовили системный глубокий законопроект, собрали в нем лучший мировой опыт и хотим добиться внедрения страховой медицины в Украине. Это нам даст в 4 раза больше финансирования, а это значит, что мы решим 80% проблем отрасли. Наша система заключается в том, что софинансировать медицинскую страховку будут центральный бюджет, местные бюджеты, обязательно работодатель и немножечко - сам человек. Это лучшая модель, которая покроет все - функционирование медицинской отрасли и лечение", - заявила Тимошенко.

Обсуждая с журналистами области ситуацию в стране, она также отметила, что сейчас есть два варианта политического поведения - уйти в радикальную оппозицию и критиковать власть или объединяться ради эффективных действий и изменений.

"Наша команда за то, чтобы собрать сильных профи и в корне изменить курс государства. Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", - резюмировала Тимошенко.