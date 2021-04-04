"Батьківщина" закликає владу виконати вимоги лікарів і захистити пацієнтів

Партія "Батьківщина" спільно з лікарями сформувала пакет пропозицій, необхідних для посилення системи охорони здоров’я та ефективної боротьби з пандемією COVID-19 , виконання яких вимагатиме від уряду та Міністерства охорони здоров'я. Виправляти помилки потрібно якнайшвидше.

"У парламенті нам звітують про переможні реляції, а насправді в медицині ситуація надзвичайно складна. Ми відвідали вже 5 областей, поспілкувалися з медиками, отримали від них інформацію. Тут питання не про те, що когось пролікували погано, а когось добре - медики викладаються по повній. Проблема в тому, що зараз дуже неграмотно побудована система управління сферою охорони здоров’я. Медичну галузь потрібно підняти на найвищий рівень, а для цього має втрутитися держава", - заявила Тимошенко.

Серед найбільш поширених проблем, з якими стикаються лікарі та хворі на коронавірус, за словами Тимошенко, це недоступність безкоштовного тестування, відсутність надбавок сімейним лікарям, статичні протоколи лікування ковіду, через які люди для ефективного лікування мають купувати ліки за власний кошт, а хворі, які лікуються амбулаторно, взагалі позбавлені будь-якої безкоштовної допомоги.

"Медичні працівники, які прямо дотичні до важко хворих на ковід, такі як анестезіолог, рентгенолог, отримують заробітну плату 5-6 тисяч гривень на руки. Це наруга над професією лікаря! Ми всі читали декларацію керівника "Нафтогазу", у якого офіційна зарплата 24 мільйони гривень в місяць. Одна його зарплата покриває річний дефіцит Новомосковської центральної районної лікарні. Так не може бути. Такі великі дисбаланси залишать Україну без повноцінної галузі охорони здоров’я. Я буду про це серйозно говорити з вищим керівництвом держави", - додає політик.

Водночас Тимошенко заявила, що ініціюватиме розв’язання проблем, з якими до неї звернулися медичні працівники лікарень Дніпропетровської області, якнайшвидше.

"Однак це все латання дірок. Без суттєвої зміни системи не обійтися, тому перехід на страхову медицину - це питання №1. Ми підготували системний глибокий законопроект, зібрали в ньому найкращий світовий досвід і хочемо домогтися впровадження страхової медицини в Україні. Це нам дасть в 4 рази більше фінансування, а це означає, що ми розв’яжемо 80% проблем галузі. Наша система полягає в тому, що співфінансувати медичну страховку будуть центральний бюджет, місцеві бюджети, обов’язково роботодавець і трошечки - сама людина. Це найкраща модель, яка покриє все - функціонування медичної галузі та лікування", - заявила Тимошенко.

Обговорюючи з журналістами області ситуацію в країні, вона також зазначила, що зараз є два варіанти політичної поведінки - піти в радикальну опозицію й критикувати владу або об’єднуватися заради ефективних дій та змін.

"Наша команда за те, щоб зібрати сильних профі та докорінно змінити курс держави. Ми на кожний напрямок життя країни даємо лаконічні, чіткі й дуже дієві пропозиції. Якщо їх втілювати в життя, то матимемо результат не через три роки, а вже зараз", - резюмувала Тимошенко.