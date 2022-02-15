"Батькивщина" предлагает парламенту инициировать мирные переговоры в новом формате

Пора Украине выбрать новый путь восстановления мира. Для этого парламент должен принять заявление о неприемлемости Минских соглашений, предусматривающих проведение выборов до деоккупации и восстановления границ, а также направить обращение странам-подписантам Будапештского меморандума, чтобы актуализировать предусмотренные им гарантии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Сейчас нет никакого сомнения, что происходящее вокруг границ Украины - это принуждение Украины к имплементации Минских соглашений в варианте, подписанном бывшим президентом против интересов Украины", - добавила лидер "Батькивщины".

Она призвала депутатов Верховной рады взять на себя ответственность и инициировать новый формат мирных переговоров. Для этого нужно принять два важных документа.

"Парламент должен четко высказаться, приняв соответствующее заявление, что любые выборы на территории Донбасса возможны только после выполнения РФ пакета безопасности, то есть освобождения нашей территории и обновления границ. Мы также предлагаем обратиться к странам-подписантам Будапештского меморандума, гарантировавшим Украине безопасность, когда мы отказывались от ядерного оружия. Мы обязаны вернуть страну на правильный путь восстановления мира. Все будет хорошо. Украина будет цельной и мирной!" - убеждена Юлия Тимошенко.