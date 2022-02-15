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"Батьківщина" пропонує парламенту ініціювати мирні переговори у новому форматі

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:38
"Батьківщина" пропонує парламенту ініціювати мирні переговори у новому форматі Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Настав час Україні обрати новий шлях відновлення миру. Для цього парламент має ухвалити заяву про неприйнятність Мінських угод, які передбачають проведення виборів до деокупації та відновлення кордонів, а також направити звернення до країн-підписантів Будапештського меморандуму, щоб актуалізувати передбачені ним гарантії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

"Зараз немає жодного сумніву, що те, що відбувається довкола кордонів України, - це примус України до імплементації Мінських угод у варіанті, підписаному колишнім президентом проти інтересів Україні", - додала лідер "Батьківщини".

Вона закликала депутатів Верховної ради взяти на себе відповідальність та ініціювати новий формат мирних переговорів. Для цього потрібно ухвалити два важливі документи.

"Парламент мусить чітко висловитися, ухваливши відповідну заяву, що будь-які вибори на території Донбасу можливі лише після виконання РФ безпекового пакета, тобто звільнення нашої території та поновлення кордонів. Ми також пропонуємо звернутися до країн-підписантів Будапештського меморандуму, які гарантували Україні безпеку, коли ми відмовлялися від ядерної зброї. Ми зобов’язані повернути країну на правильний шлях відновлення миру. Все буде добре. Україна буде цілісною і мирною!" - переконана Юлія Тимошенко.

Раніше Юлія Тимошенко заявляла, що Верховна рада має дати оцінку Мінським угодам і вимагати виконання гарантій щодо Будапештського меморандуму.

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