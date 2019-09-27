"Батькивщина" последовательно выступает против продажи сельхозземли, - Тимошенко

Представители аграрных ассоциаций, фермеры и общественные активисты требуют от руководства государства отозвать правительственный проект закона №2178 о введении рынка сельскохозяйственной земли и провести всеукраинский референдум по земельному вопросу. Такое обращение было принято единогласно по итогам общенационального круглого стола по вопросам продажи земли в Верховной раде по инициативе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Тимошенко напомнила, что сельскохозяйственная земля, свободную продажу которой предлагает разрешить власть, составляет 72% территории Украины.

"Если этот закон будет принят, Украина уже не построит фермерский уклад и аграрный сектор, который базируется на сельском хозяйстве. Шаг за шагом будут вытеснены наши аграрии, которые составляют средний класс, а новые уже не родятся. Мы можем остаться без продовольствия для нашего народа и стать сырьевым придатком для развитых стран мира", – объяснила Тимошенко.

"Идет по сути полная зачистка нашего фермерства. Будет процветание иностранной собственности на сельскохозяйственную землю, укрепление крупных монопольных агрохолдингов, контрольные пакеты которых принадлежат иностранным корпорациям. Такой законопроект предлагают немедленно принять Верховной раде", – добавила лидер партии.

Со своей стороны заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук заявил: референдум по народной инициативе должен быть.

"Мы должны увидеть комплексное отношение людей к земельной реформе. Без этих вещей внедрять рынок земли с октября 2020 года – это фактически отдать территорию и суверенитет людям, которые в очереди стоят, чтобы зайти и скупить эти земли", – сказал он.

В круглом столе приняли участие руководители Всеукраинской аграрной рады, Аграрного союза Украины, Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, руководители фермерских предприятий, ученые-аграрии.

Участники единогласно приняли резолюцию, в которой, в частности, настаивают на проведении всеукраинского референдума, на котором предлагают обратиться к народу и спросить у него: готовы ли люди продать свою территорию во время войны, готовы отдать доходы, которые рождает украинская земля, крупным иностранным корпорациям.