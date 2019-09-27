"Батьківщина" послідовно виступає проти продажу сільгоспземлі, - Тимошенко

Представники аграрних асоціацій, фермери та громадські активісти вимагають від керівництва держави відкликати урядовий проект закону №2178 про запровадження ринку сільськогосподарської землі і провести всеукраїнський референдум із земельного питання. Таке звернення ухвалено одностайно за підсумками загальнонаціонального круглого столу щодо питань продажу землі у Верховній раді за ініціативи лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Тимошенко нагадала, що сільськогосподарська земля, вільний продаж якої пропонує дозволити влада, становить 72% території України.

"Якщо цей закон буде ухвалено, Україна вже не побудує фермерського укладу і аграрного сектору, який базується на селянському господарстві. Крок за кроком будуть витіснені наші аграрії, які складають середній клас, а нові – вже не народяться. Ми можемо залишитися без продовольства для нашого народу та стати сировинним придатком для розвинених країн світу", – пояснила Тимошенко.

"Іде по суті повна зачистка нашого фермерства. Буде процвітання іноземної власності на сільськогосподарську землю, зміцнення великих монопольних агрохолдингів, контрольні пакети яких вже належать іноземним корпораціям. Такий законопроект пропонують негайно прийняти Верховній раді", – додала лідер партії.

Зі свого боку заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив: референдум за народною ініціативою повинен бути.

"Ми маємо побачити комплексне ставлення людей до земельної реформи. Без цих речей впроваджувати ринок землі з жовтня 2020 року – це фактично віддати територію та суверенітет людям, які в черзі стоять, щоб зайти та скупити ці землі", – сказав він.

У круглому столі взяли участь керівники Всеукраїнської аграрної ради, Аграрного союзу України, Асоціації фермерів та приватних землевласників України, керівники фермерських підприємств, науковці-аграрії.

Учасники одностайно ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, наполягають на проведенні всеукраїнського референдуму, на якому пропонують звернутись до народу і запитати у нього: чи готові люди продати свою територію під час війни, чи готові віддати прибутки, які народжує українська земля, великим іноземним корпораціям.