"Батькивщина" поддерживает законы, необходимые для уменьшения внешнего долга

Партия "Батькивщина" поддержит законы, необходимые для уменьшения внешнего долга Украины. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Я сразу говорю, что мы не согласимся на получение кредитов при условии лишения украинцев стратегической собственности. Нельзя сегодня под шумок эпидемии коронавирус отдать за бесценок нашу землю. Мы вам просто этого не позволим", - сказала Тимошенко.

В то же время, по ее словам, "Батькивщина" может проголосовать за другие предложения, которые будут укреплять отечественную экономику в условиях кризиса, позволят стране получить международные финансовые ресурсы и реструктуризировать накопленные предыдущими правительствами государственные долги.

"Сегодня нужно высвободить деньги, которые идут иностранным заемщикам, для нужд собственной экономики. Мы не видели еще правительственный законопроект о банки, его пока не существует вообще. Мы посмотрим на этот законопроект. Если там не будет вещей, которые разрушают украинскую банковскую систему, то мы безусловно поддержим все", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, что Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 составил 1 998.28 млрд грн, или 84,36 млрд долларов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга Украины.