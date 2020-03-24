ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Батькивщина" поддерживает законы, необходимые для уменьшения внешнего долга

Новости » Политика     24.03.2020 - 10:48
"Батькивщина" поддерживает законы, необходимые для уменьшения внешнего долга
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В партии выразили готовность присоединиться к совместной работе в интересах граждан

Партия "Батькивщина" поддержит законы, необходимые для уменьшения внешнего долга Украины. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Я сразу говорю, что мы не согласимся на получение кредитов при условии лишения украинцев стратегической собственности. Нельзя сегодня под шумок эпидемии коронавирус отдать за бесценок нашу землю. Мы вам просто этого не позволим", - сказала Тимошенко.

В то же время, по ее словам, "Батькивщина" может проголосовать за другие предложения, которые будут укреплять отечественную экономику в условиях кризиса, позволят стране получить международные финансовые ресурсы и реструктуризировать накопленные предыдущими правительствами государственные долги.

"Сегодня нужно высвободить деньги, которые идут иностранным заемщикам, для нужд собственной экономики. Мы не видели еще правительственный законопроект о банки, его пока не существует вообще. Мы посмотрим на этот законопроект. Если там не будет вещей, которые разрушают украинскую банковскую систему, то мы безусловно поддержим все", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, что Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 составил 1 998.28 млрд грн, или 84,36 млрд долларов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга Украины.

Тимошенко: нужно начинать переговоры о "каникулах" на погашение внешних долгов Украины ЕС впервые приостановил действие пакта стабильности и роста
Новости Украины ГосдолгТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь