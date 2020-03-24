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"Батьківщина" підтримує закони, необхідні для зменшення зовнішнього боргу

Новини » Політика     24.03.2020 - 10:48
"Батьківщина" підтримує закони, необхідні для зменшення зовнішнього боргу
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

В партії висловили готовність долучитися до спільної роботи в інтересах громадян

Партія "Батьківщина" підтримає закони, необхідні для зменшення зовнішнього боргу України. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Я одразу кажу, що ми не погодимося на отримання кредитів за умови позбавлення українців стратегічної власності. Не можна сьогодні під шумок епідемії коронавірусу віддати за безцінь нашу землю. Ми вам просто цього не дозволимо", - сказала Тимошенко.

Водночас, за її словами, "Батьківщина" може проголосувати за інші пропозиції, які зміцнюватимуть вітчизняну економіку в умовах кризи, дозволятимуть країні отримати міжнародні фінансові ресурси та реструктуризувати накопичені попередніми урядами державні борги.

"Сьогодні треба вивільнити гроші, що йдуть іноземним позичальникам, для потреб власної економіки. Ми не бачили ще урядовий законопроєкт про банки, його поки не існує взагалі. Ми подивимося на цей законопроєкт. Якщо там не буде речей, які руйнують українську банківську систему, то ми безумовно підтримаємо все", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, що Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд грн, або 84,36 млрд доларів.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів веде перемовини щодо реструктуризації зовнішнього боргу України.

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