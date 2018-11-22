"Батькивщина" поддержала курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала предварительное одобрение соответствующего проекта

Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала предварительное одобрение проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037). Это решение прокомментировал заместитель председателя фракции Сергей Соболев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня перед нами стоит ключевой вопрос: как курс на членство в ЕС и НАТО будет реализован в законах, а главное – непосредственно в понимании каждого человека. Потому что курс на НАТО – это не просто запись в Конституции, это изменение самого менталитета нации. И я думаю, что народ к этому готов", – заявил Соболев.

Он отметил, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была единственной из премьер-министров, которая подписала письмо-обращение к Саммиту НАТО о возможности предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе.

"Именно под этим евроинтеграционным лозунгом тогда кандидат в президенты Юлия Тимошенко провела избирательную кампанию, когда остальные претенденты нам рассказывали о невозможности даже мысли о членстве в НАТО", – отметил представитель "Батькивщины".

Он отметил, что 5 лет назад политическая элита Украины отставала от мнения народа, который четко во время Революции Достоинства высказался за евроинтеграционный выбор: "Их не интересовали тогда вопрос зарплат и пенсий, которые были мизерными и жалкими. Сначала тысячи, а затем миллионы людей вышли на Майданы только с одним стремлением – непосредственный путь Украины в ЕС".