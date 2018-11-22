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"Батьківщина" підтримала курс України на членство в ЄС та НАТО

Новини » Політика    22.11.2018 - 18:27
"Батьківщина" підтримала курс України на членство в ЄС та НАТО
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала попереднє схвалення відповідного проекту

Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала попереднє схвалення проекту закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037). Це рішення прокоментував заступник голови фракції Сергій Соболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні перед нами стоїть ключове питання: як курс на членство в ЄС і НАТО буде реалізований в законах, а головне – безпосередньо в розумінні кожної особи. Бо курс на НАТО – це не просто запис у Конституції, це зміна самого менталітету нації. І я думаю, що народ до цього готовий", – заявив Соболєв.

Він зазначив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко була єдиною із прем’єр-міністрів, яка підписала лист-звернення до Саміту НАТО про можливість надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі.

"Саме під цим євроінтеграційним гаслом  тоді  кандидат у президенти Юлія Тимошенко провела виборчу кампанію, коли решта претендентів нам розказували про неможливість навіть думки про членство в НАТО", – зазначив представник "Батьківщини".

Він зазначив, що 5 років тому політична еліта України відставала від думки народу, який чітко під час Революції Гідності висловися за євроінтеграційний вибір: "Їх не цікавили тоді питання зарплат і пенсій, які були мізерними та жалюгідними. Спочатку тисячі, а потім мільйони людей вийшли на Майдани лише з одним прагненням  – безпосередній шлях України до ЄС".

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Новини України БатьківщинаТимошенкоСергій СоболєвНАТО
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